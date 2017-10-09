Магазины Alko1000 были прибыльными с самого начала

Принадлежащее эстонцам предприятие ET Invest, которое владеет четырьмя алкогольными магазинами Alko1000 рядом с эстонско-латвийской границей, с первых дней было прибыльным: в прошлом финансовом году оборот составил более 17 млн евро, а прибыль – более 122 000 евро.

Предприятие ET Invest два года назад зарегистрировали в Латвии. Помимо четырех алкогольных магазинов, в августе предприятие открыло магазин дешевых продуктов в Тарту.

Член правления ET Invest Эйнар Виснапуу сказал ERR, что предприятие было зарегистрировано в Латвии потому, что большая часть их магазинов находится на латвийской территории. Действуют они в другой налоговой системе.

В прошлом финансовом году, который рассчитывался с 19 августа 2015 года до конца 2016 года, предприятие получило 122 331 евро прибыли при обороте 17 290 593 евро.

В качестве налога с оборота латвийскому государству заплатили 696 286 евро, социального налога – 75 764 евро.

По словам Виснапуу, в следующем году Alko1000 планирует расширить два латвийских магазина и построить в Эстонии 15 продуктовых магазинов.