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В результате админреформы в Эстонии сменятся 400 000 адресов ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Слияние местных самоуправлений в рамках административной реформы приведет к изменению нескольких сотен тысяч почтовых адресов по всей Эстонии и названий многих деревень, а также потребует новой и непривычной системы адресации, в которой название города в ряде случаев придется писать два раза подряд в одном и том же адресе.

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил Земельный департамент.

В сообщении отмечается, что в Эстонии около 1,2 млн почтовых адресов, свыше 400 000 из которых в этом году изменятся, включая около 200 000 адресов, по которым проживают люди.

"Из-за административной реформы в октябре-ноябре этого года изменится исключительно большое число адресов. Изменятся около 200 000 адресов места жительства. А если учесть незастроенные земельные участки, а также участки с нежилыми зданиями, то в общей сложности изменится более 400 000 адресов по всей Эстонии", - сказал гендиректор департамента Тамбет Тийтс.

Он добавил, что изменения затронут в первую очередь те регионы, в которых объединяются самоуправления.

Если до административной реформы в Эстонии было более 200 самоуправлений, то в этом году их число сократится до 79, в том числе 15 городов и 64 волостей. В ходе реформы изменятся границы 11 уездов, а также названия многих деревень, особенно на Сааремаа и в Вырумаа. Названия деревень придется менять, потому что в одном самоуправлении не может быть населенных пунктов с одинаковыми названиями.

Новая система адресации

По словам главы отдела адресных данных Земельного департамента Малл Кивисалу, присоединение к пяти городам - Хаапсалу, Пайде, Тарту, Пярну и Нарва-Йыэсуу - обширной прилегающей территории с редкой застройкой потребует новой системы адресации.

В связи с этим в адресах некоторых деревень сначала будет стоять название города. Например, адрес находящейся сейчас в Пайдеской волости деревни, которая после завершения реформы будет включена в территорию города Пайде, будет выглядеть таким образом: Ярваский уезд, город Пайде, Мяэкюла, Вахтра.

Привыкать потребуется и к тому, что в указанных пяти городах т.н. "внутригородские адреса" будут два раза включать название города, например: Ярваский уезд, город Пайде, город Пайде, улица Пикк, 1. Аналогичная ситуация будет в Тарту, Хаапсалу, Пярну и Нарва-Йыэсуу.

Уточнить свой новый адрес можно на главной странице геопортала Земельного департамента, где можно ввести свой старый почтовый адрес, а система покажет адрес, который будет действовать после административной реформы.

Почтовые индексы пока не изменятся

Представители Omniva подтвердили Земельному департаменту, что почтовые индексы в этом году менять не планируется, а все почтовые отправления будут обязательно доставлены как по новым, так и по старым адресам. При этом почтовое предприятие подчеркнуло, что правильное написание почтового индекса теперь станет важнее, чем когда-либо раньше.

Изменение адресов будет проведено после выборов в местные самоуправления, которые состоятся 15 октября 2017 года.

Редактор: Андрей Крашевский

админреформасмена адресов


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