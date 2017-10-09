rus.err.ee

Земельный департамент: названия пяти городов в новых адресах придется писать дважды ({{commentsTotal}})

Эстония
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Слияние местных самоуправлений в рамках административной реформы приведет к изменению нескольких сотен тысяч почтовых адресов по всей Эстонии и названий многих деревень, а также потребует новой и непривычной системы адресации, в которой название города в ряде случаев придется писать два раза подряд в одном и том же адресе.

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщил Земельный департамент.

В сообщении отмечается, что в Эстонии около 1,2 млн почтовых адресов, свыше 400 000 из которых в этом году изменятся, включая около 200 000 адресов, по которым проживают люди.

"Из-за административной реформы в октябре-ноябре этого года изменится исключительно большое число адресов. Изменятся около 200 000 адресов места жительства. А если учесть незастроенные земельные участки, а также участки с нежилыми зданиями, то в общей сложности изменится более 400 000 адресов по всей Эстонии", - сказал гендиректор департамента Тамбет Тийтс.

Он добавил, что изменения затронут в первую очередь те регионы, в которых объединяются самоуправления.

Если до административной реформы в Эстонии было более 200 самоуправлений, то в этом году их число сократится до 79, в том числе 15 городов и 64 волостей. В ходе реформы изменятся границы 11 уездов, а также названия многих деревень, особенно на Сааремаа и в Вырумаа. Названия деревень придется менять, потому что в одном самоуправлении не может быть населенных пунктов с одинаковыми названиями.

Новая система адресации

По словам главы отдела адресных данных Земельного департамента Малл Кивисалу, присоединение к пяти городам - Хаапсалу, Пайде, Тарту, Пярну и Нарва-Йыэсуу - обширной прилегающей территории с редкой застройкой потребует новой системы адресации.

В связи с этим в адресах некоторых деревень сначала будет стоять название города. Например, адрес находящейся сейчас в Пайдеской волости деревни, которая после завершения реформы будет включена в территорию города Пайде, будет выглядеть таким образом: Ярваский уезд, город Пайде, Мяэкюла, Вахтра.

Привыкать потребуется и к тому, что в указанных пяти городах т.н. "внутригородские адреса" будут два раза включать название города, например: Ярваский уезд, город Пайде, город Пайде, улица Пикк, 1. Аналогичная ситуация будет в Тарту, Хаапсалу, Пярну и Нарва-Йыэсуу.

Уточнить свой новый адрес можно на главной странице геопортала Земельного департамента, где можно ввести свой старый почтовый адрес, а система покажет адрес, который будет действовать после административной реформы.

Почтовые индексы пока не изменятся

Представители Omniva подтвердили Земельному департаменту, что почтовые индексы в этом году менять не планируется, а все почтовые отправления будут обязательно доставлены как по новым, так и по старым адресам. При этом почтовое предприятие подчеркнуло, что правильное написание почтового индекса теперь станет важнее, чем когда-либо раньше.

Изменение адресов будет проведено после выборов в местные самоуправления, которые состоятся 15 октября 2017 года.

Редактор: Андрей Крашевский



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Осичтка стен Горхолла.

Департамент охраны памятников старины распорядился полностью очистить стены Горхолла

Департамент охраны памятников старины направил управляющей Горхоллом компании Tallinna Linnahalli AS распоряжение убрать со стен здания не только граффити, нанесение которых было организовано политактивистом Мяртом Сультсом, но и более ранние рисунки, а также проросшие сквозь трещины подлежащего охране строения деревья и кусты.

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог | Селфи-интервью с автором

Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Президент Керсти Кальюлайд в ERR.
Lisapealkiri

Керсти Кальюлайд: ни разу не пожалела, что стала президентомLisapealkiri

Пробывшая год в должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью "Актуальной камере на эстонском языке", в котором она отметила, что для объединения общества предстоит сделать еще немало работы.

ЭКОНОМИКА
12:33

Ряд производителей пива в Германии повысит цены в 2018 году

11:16

Налогово-таможенный департамент предлагает новую услугу – оценку налогового поведенияОбновлено

06.10

Потребительские цены в Эстонии за месяц почти не изменилисьОбновлено

06.10

Предприятием года в Эстонии назвали фирму по обслуживанию самолетов Magnetic MROОбновлено

06.10

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
LIVE во вторник в 21:45
ВЫБОРЫ
Радио 4

Предвыборная студия

Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
19:59

Молодые наблюдатели регистрируют незначительные нарушения на местных выборах

19:55

В переговорах о госгимназии в Нарве наметился кризис

19:55

Департамент охраны памятников старины распорядился полностью очистить стены Горхолла

19:47

Россия не будет признавать решения ЕСПЧ, если главу ПАСЕ изберут без участия Москвы

19:44

О договоре Центристской партии и "Единой России"

18:52

Гребной комплекс в Пярну модернизируют за 2 млн евро

18:15

Актуальная камера 09.10.2017 (18:00)

18:14

Независимая Каталония автоматически лишится членства в ЕС

18:08

На туроператоров Эстонии возложат новые обязанности перед путешественниками

17:58

Земельный департамент: названия пяти городов в новых адресах придется писать дважды

17:21

Рейн Тоомла: Центристской партии следует разорвать договор с "Единой Россией"

17:04

Магазины Alko1000 были прибыльными с самого начала

17:02

Министр здравоохранения Туниса умер от сердечного приступа после участия в забеге

16:48

Завершился ремонт улицы Везивярава в Кадриорге

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
08.10

ФОТО и ВИДЕО: в Нарве открыли мемориал в память о погибших в АфганистанеОбновлено

15:54

Керсти Кальюлайд: ни разу не пожалела, что стала президентом

08.10

Рейд с участием помощников полицейских в Ида-Вирумаа: задержаны десять нетрезвых водителей

08.10

Баховски: Эстония должна как можно быстрее вмешаться в решение каталонского кризиса

08.10

"АК+": статистика нарушений ПДД и самые опасные перекрестки Таллинна

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

10:37

СМИ: Германия отказывает в убежище принятой по квоте семье беженцев из Эстонии

04.02

Суд отстранил Софью Хомякову от должности главы Narva Linna Arendus

08:51

Вице-президент США в знак протеста ушел со стадиона во время футбольного матча

12:06

Во вторник из Кадриорга в свой первый рейс отправится ретротрамвай "Константин"

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
19:59

Молодые наблюдатели регистрируют незначительные нарушения на местных выборах

19:55

В переговорах о госгимназии в Нарве наметился кризис

19:44

О договоре Центристской партии и "Единой России"

17:21

Рейн Тоомла: Центристской партии следует разорвать договор с "Единой Россией"

16:28

С сегодняшнего дня предварительное голосование проходит на всех 557 избирательных участках

11:16

Налогово-таможенный департамент предлагает новую услугу – оценку налогового поведенияОбновлено

10:35

Проект "Обратно в школу" ждет новых участников

10:34

Погода на понедельник: Эстонию облюбовали циклоны

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: