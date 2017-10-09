Актуальная камера 09.10.2017 (18:00)

Комиссия Рийгикогу по экономике обсудила расширение понятия "туристический пакет" и повышение защиты путешественников. В будущем туристическим пакетом будет считаться приобретение по меньшей мере двух туристических услуг у одного туроператора. Изменения связаны с перенятием директивы ЕС.
Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.
Пробывшая год в должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью "Актуальной камере на эстонском языке", в котором она отметила, что для объединения общества предстоит сделать еще немало работы.
Цвета сезона 2017/2018 – песочный, индиго и малахитовый, сказал эстонский дизайнер одежды Кирилл Сафонов в интервью "Радио 4".
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил