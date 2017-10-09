Независимая Каталония автоматически лишится членства в ЕС

Евросоюз не будет признавать независимость Каталонии, и это повлечет за собой выход региона из состава Европейского союза.

Об этом заявила министр по европейским делам при главе МИД Франции Натали Луазо, сообщила в понедельник, 9 октября, "Актуальная камера".

По ее словам, если Каталония примет декларацию независимости, то она будет принята в одностороннем порядке, и не будет признаваться на уровне Евросоюза, что приведет к автоматическому выходу из ЕС.

Луазо призвала Мадрид и Барселону возобновить диалог, отметив, что проведенный 1 октября референдум о независимости Каталонии был неконституционным. Кроме того, на нем не было возможности проверить электоральные списки, следить за ходом голосования и подсчетом голосов.

Ранее председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон пообещал применить закон о референдуме, предполагающий объявление независимости региона в том случае, если большинство участников плебисцита выскажутся за независимость Каталонии. В референдуме 1 октября приняли участие около 2 млн человек, 90% из которых, по данным местным властей, поддержали независимость.