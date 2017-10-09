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Гребной комплекс в Пярну модернизируют за 2 млн евро ({{commentsTotal}})

Спорт
Каспар Таймсоо, Тыну Эндрексон, Аллар Рая и Андрей Ямся.
Каспар Таймсоо, Тыну Эндрексон, Аллар Рая и Андрей Ямся. Автор: Фред Киллинг/Союз гребного спорта Эстонии
Спорт

В Пярну в понедельник было подписано соглашение о модернизации гребного центра Ряэма, которая значительно улучшит условия подготовки эстонских гребцов.

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила "Актуальная камера".

Модернизация позволит улучшить материально-техническую базу местного клуба, в котором тренируются спортсмены в одной из немногих дисциплин, где Эстония занимает сильные позиции в международном спорте.

Координатор проекта, известный тренер Татьяна Яансон, отмечает, что реконструкция клуба будет проходить в два этапа.

"У нас эллинг очень устарел. Настолько, что крыша прогнила уже, невозможно ее ремонтировать. И в первую очередь мы, конечно, будем строить новый эллинг", - сказал Яансон.

Затем будет отреставрировано и основное здание с тренажерными залами.

"Сейчас мы тренируемся в сарае. Благодаря определенным людям этот сарай, конечно, приукрашен немножко. Но сколько он продержится, неизвестно. Не каждый, действительно, будет заниматься в тех условиях, в которых мы когда-то начинали. Кто-то до нас начинал еще в худших. И как в жизни, все должно развиваться", - сказал бронзовый призер Олимпиады в Рио по академической гребле Андрей Ямся.

Как ранее сообщило Министерство культуры, договор о модернизации центра подписали министерство культуры, город Пярну и Пярнуский гребной клуб. Министерство и город планируют выделить на развитие центра гребного спорта по миллиону евро.

В ближайшие месяцы гребной клуб объявит архитектурный конкурс, а строительные работы планируется начать уже в следующем году.

По словам министра культуры Индрека Саара, разработка Центра гребного спорта Ряэма создаст дополнительную ценность для всего гребного спорта Эстонии. "Гребной бассейн, который будет построен в центре, позволит нашим лучшим гребцам поддерживать себя в форме и в зимние месяцы", - привел пример Саар.

Он добавил, что многие гребцы, которые приносили Эстонии медали на международных соревнованиях, родом именно из Пярну.

"Комплекс, которому уже около 70 лет, заслуживает обновления, чтобы и в будущем у нас были достижения, которые приносят радость и вдохновение", - сказал мэр Пярну Ромек Козенкраниус.

Президент Пярнуского гребного клуба и член правления Союза гребного спорта Эстонии Тоомас Рапп подчеркнул острую необходимость модернизации условий для проведения тренировок по гребному спорту. "Многолетняя последовательная и результативная тренерская работа подтверждает нашу способность постоянно воспитывать лучших гребцов мира", - сказал Рапп.

Первый этап реновации Центра гребного спорта Ряэма предусматривает перепроектировку и строительство центра гребного спорта в рамках единого архитектурного решения, в том числе тренировочных помещений с восьмиместным внутренним гребным бассейном, реновацию эллинга, а также строительство необходимых сооружений и причалов.

Редактор: Андрей Крашевский



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