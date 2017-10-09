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Россия не будет признавать решения ЕСПЧ, если главу ПАСЕ изберут без участия Москвы ({{commentsTotal}})

За рубежом
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Автор: TASS/Scanpix
За рубежом

Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая утверждает судей ЕСПЧ, будет избран без участия российской делегации.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24" в понедельник, 9 октября, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

"Естественно. Для нас решения Европейского суда [по правам человека] не будут легитимными", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли Россия признавать решения этого суда, если российская делегация не будет принимать участия в работе ПАСЕ и выборе главы организации.

Матвиенко напомнила, что ПАСЕ утверждает судей ЕСПЧ. "И они [ПАСЕ] уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут для нас легитимными", - сказала она.

Председатель Совета Федерации также заявила, что легитимность избрания нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы без участия российской делегации будет "под большим вопросом, потому что [в голосовании] не участвует целая делегация той или иной страны".

"Если изменится ситуация, и мы будем участвовать [в работе ПАСЕ] с января месяца - это один подход, если не изменится, и новый председатель ПАСЕ будет избран без участия российской делегации, то это уже очень серьезно усугубляет положение этой организации", - добавила Матвиенко.

Выборы нового председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы состоятся 9 октября, в первый день осенней сессии ПАСЕ, которая пройдет в Страсбурге.

Редактор: Андрей Крашевский

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