Департамент охраны памятников старины распорядился полностью очистить стены Горхолла

Департамент охраны памятников старины направил управляющей Горхоллом компании Tallinna Linnahalli AS распоряжение убрать со стен здания не только граффити, нанесение которых было организовано политактивистом Мяртом Сультсом, но и более ранние рисунки, а также проросшие сквозь трещины подлежащего охране строения деревья и кусты.

К настоящему моменту треть организованных Сультсом граффити удалены, однако департамент в письме собственнику Горхолла распорядился также удалить и более ранние граффити, проступившие во время очистки стен, сообщила в понедельник, 9 октября, пресс-секретарь департамента Мадле Липпус.

По ее словам, Сультса нельзя обязать удалить более ранние росписи, но сейчас во время очистки стен было бы разумно удалить как свежие, так и старые граффити.

По словам Липпус, департамент ожидает реакции собственника здания.

Стены Горхолла в сентябре раскрасили учащиеся Таллиннской художественной гимназии, Коплиской художественной гимназии и уличные художники. По задумке авторов, суперграфика должна была стать подарком народу Эстонии на 100-летний юбилей республики.

Деньги на проект поступили от города Таллинна (15 000 евро) и от совета Tallinna Linnahalli AS (10 000 евро).

За очистку стен заплатит фирма Tallinna Linnahall. Стоимость работ оценивается в 3000-6000 евро. Очистка стен Горхолла началась 25 сентября и, как сообщила Липпус, может продлиться еще 3-4 недели.