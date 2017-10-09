"АК": несовершенство закона о политрекламе продолжает создавать неразбериху

Полиция зафиксировала на выборах свыше 150 нарушений в сфере наружной политической рекламы, и страсти вокруг предвыборной агитации не утихают: Свободная партия разместила свою рекламу вопреки запрету, оправдывая это своим неучастием в выборах, а юристы указывают на несовершенство отставшего от времени закона.

Последним инцидентом стало появление политических плакатов на остановках общественного транспорта в Таллинне, хотя сейчас действует запрет на наружную политическую рекламу, сообщила в понедельник, 9 октября, "Актуальная камера".

Сами свободники уверены, что ничего не нарушали. "В этом смысле никак нельзя сказать, что это незаконно. Мы не участвуем в выборах. Мы скажем свою правду здесь и посмотрим. Полиция уже звонила нам, и мы пойдем в суд, если полиция сделает нам предписание", - сказал председатель партии Артур Тальвик.

Полиция сообщила, что плакаты были сфотографированы и сейчас выясняются все обстоятельства, но не исключает возможность предписания убрать плакаты.

Бывший канцлер юстиции, а ныне адвокат Аллар Йыкс считает, что проблемы возникают из-за того, что законом 12 лет никто не занимался.

"Закон, который предусматривает запрет на наружную политическую рекламу, был принят в 2005 году. Уже прошло 12 лет, и за это время уже очень многие рекламные каналы делают больше рекламы, чем наружная политическая реклама. И суть или цель этого запрета была в том, чтобы давать равные возможности всем", - пояснил Йыкс.

Сомнения вызывает и такой пункт закона, согласно которому в период досрочного голосования политическая реклама в торговых центрах, где расположены многие избирательные участки, не запрещена. Есть только требование, чтобы на пути от двери до избирательного пункта реклама отсутствовала, хотя в день выборов политическая реклама запрещена полностью.

"Этот вопрос, должна ли агитация в день выборов был разрешена, должна ли агитация во время предварительного голосования быть запрещена, так или иначе, таких обсуждений на уровне государства было довольно много. И при нынешнем положении дел статус-кво должен быть сохранен", - сказал

руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель.

Муниципальные выборы состоятся в ближайшее воскресенье, 15 октября, а досрочно проголосовать можно до 11-го числа.