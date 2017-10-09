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За ходом местных выборов 2017 года впервые следят молодые наблюдатели ({{commentsTotal}})

Выборы
Лилиана Клемент
Выборы

Двести молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет наблюдают по всей Эстонии за подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, которые состоятся 15 октября 2017 года.

С тем, как работают молодые наблюдатели на выборах, ознакомилась в понедельник, 9 октября, тартуский корреспондент "Актуальной камеры".

Их задача - следить за поведением политиков в предвыборный период, за их этичностью и честностью, в том числе и в школах, а также рассказывать об увиденном и услышанном в социальных сетях.

По словам руководителя проекта Noored Valimisvalvurid (Молодые наблюдатели на выборах) Хелийс Немситсверидзе, нарушений фиксируется довольно много, но большинство из них незначительные.

"В среднем получается два нарушения в день. На последней неделе, по всей вероятности, нарушений будет больше. Всего поступило около 40 (сообщений о) нарушениях, к счастью, большинство из них были незначительными и небольшими. Таких серьезных и грубых нарушений было только три-четыре", - сказала она.

Больше всего нарушений отмечается в Ида-Вирумаа и Харьюмаа. В Тарту предвыборный период проходит спокойно, без особых нарушений. "Я бы сказала, что вначале предвыборной гонки со стороны партий было больше нарушений. Но теперь, кажется, партии сами тоже поняли, что они неправильно сделали, и чем было вызвано наше недовольство", - считает участница проекта Кармен Элийзе-Кийдрон.

Проект координируют Объединение молодежных организаций Эстонии и Объединение ученических представительств, а финансирование предоставлено Министерством образования и Фондом гражданского общества.

Редактор: Андрей Крашевский



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