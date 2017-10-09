Актуальная камера 09.10.2017 (20:00) ({{commentsTotal}})
Редактор: Andrey Krashevskiy
Редактор: Andrey Krashevskiy
Департамент охраны памятников старины направил управляющей Горхоллом компании Tallinna Linnahalli AS распоряжение убрать со стен здания не только граффити, нанесение которых было организовано политактивистом Мяртом Сультсом, но и более ранние рисунки, а также проросшие сквозь трещины подлежащего охране строения деревья и кусты.
Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.
Пробывшая год в должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью "Актуальной камере на эстонском языке", в котором она отметила, что для объединения общества предстоит сделать еще немало работы.
Цвета сезона 2017/2018 – песочный, индиго и малахитовый, сказал эстонский дизайнер одежды Кирилл Сафонов в интервью "Радио 4".
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил