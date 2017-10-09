В Риме открылась выставка художника Конрада Мяги ({{commentsTotal}})
В одном из самых известных римских музеев - Национальной галерее современного искусства - открылась большая ретроспективная выставка эстонского художника-модерниста Конрада Мяги.
Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила "Актуальная камера".
На экспозиции представлены около 60 работ художника из коллекции Эстонского художественного музея и Тартуского художественного музея, а также частных коллекций.
Это самая масштабная выставка произведений Конрада Мяги в зарубежных странах.
Экспозиция проходит в рамках культурной программы к юбилею Эстонской республики.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: Актуальная камера