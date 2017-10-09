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Русский театр обновит репертуар в сотрудничестве с режиссером Виктором Рыжаковым ({{commentsTotal}})

Культура
Наталия Демидова
Культура

Русский театр запускает новый масштабный проект "Лаборатория номер 4", в рамках которого планируется обновить репертуар, привлечь новых режиссеров и авторов в сотрудничестве с художественным руководителем московского Центра имени Мейерхольда, российским театральным режиссером Виктором Рыжаковым.

Виктор Рыжаков уже знаком публике в Эстонии, его спектакли с успехом шли на сцене Русского театра. Новое сотрудничество театра и режиссера станет началом масштабного проекта "Лаборатория номер 4", сообщила в понедельник, 9 октября, "Актуальная камера".

"Будем в рамках этой лаборатории работать с четырьмя текстами, прозаическими текстами современных российских прозаиков. Пелевин, Сорокин, Прилепин и Славникова. Четыре автора. И попытаемся понять феномен популярности этих людей - тех людей, которых читает вся Россия", - сказал Рыжаков.

Ученик Виктора Рыжакова, актер Русского театра Александр Кучмезов считает, что новый проект может стать серьезным импульсом для театра.

"По хорошему завидую актистам, которые будут сейчас производить эту "лабораторную" работу, вскрывать новые грани театрального и литературного жанра. Зная Виктора Рыжакова, я уверен, что все, кто будет принимать участие в этой работе, получат необходимый набор впечатлений, чтобы потом долгие годы радовать, во-первых, себя, как профессионалов, и, во-вторых, всех зрителей, которые приходят в наш театр", - сказал Кучмезов.

10 и 11 октября на сцене Русского театра можно будет увидеть два спектакля в постановке Виктора Рыжакова, которые называются "Современный концерт" и "Несовременный концерт".

Редактор: Андрей Крашевский

русский театрвиктор рыжаков


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