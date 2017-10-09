Во вторник облачно с прояснениями, +7.. +11

Один циклон над центральной частью Балтийского моря заполняется и смещается на юго-восток. Другой циклон перемещается с Украины через Эстонию на Финский залив.

Ночью облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер переменный 2-7 м/с, на островах ветер северных направлений 5-11 м/с. На северном побережье ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывами до 18 м/с, к утру ветер ослабеет и сменит направление на юго-восточное. Температура воздуха от +2 до +7, на побережье до + 10.

Днем облачно с прояснениями. Во многих местах дождь. Ветер в основном юго-восточный, южный, на островах северо-западный 4-10 м/с, к вечеру ветер усилится до 20 м/с. Температура воздуха от +7 до +11.