Алексей Учитель: успех или неудача "Матильды" - тест свободы творчества в современной России

В конце октября на экраны кинотеатров выходит фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя - историческая мелодрама, в центре которой отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Киноленту еще до выхода на экраны сопровождают скандалы и акции протеста.

О ситуации вокруг фильма Учитель рассказал в интервью "Актуальной камере".

Николай Второй в фильме еще не император, а наследник престола, но для противников фильма оскорбительна сама мысль о том, что у причисленного православной церковью к лику святых государя могла быть интрижка с балериной. Поначалу противники фильма пытались добиться судебного запрета на демонстрацию картины, одновременно угрожая авторам фильма.

"Угрозы поступали именно от этой организации "Христианское государство". По-моему, там даже была цитата "руки-ноги переломаем". Нет, конечно, опасность есть, и за себя и за близких. Потому что, к сожалению, есть люди, которые могут привести это в действие. Мне советовали взять охрану, но пока я этого не делал", - сказал режиссер.

Полиция задержала руководителя "Христианского государства", когда экстремисты от угроз перешли к действиям. "Машина врезалась в один из кинотеатров в Екатеринбурге, где висел наш плакат, кинули две бутылки с зажигательной смесью в студию нашу в Петербурге, сожгли машину нашего адвоката", - перечисляет Учитель действия экстремистов.

Между тем фильм, съемки которого заняли более года, обещает стать одной из наиболее масшабных исторических картин, снятых в России за последнее время.

"Загримировать, одеть, скажем, 500 человек массовки на эпизод коронации - с 6 утра и до двух часов дня длилось только одевание и грим массовки, работало огромное количество и костюмеров, и гримеров. Семь тысяч костюмов мы сшили для этого фильма. Построили уникальную декорацию практически в натуральную величину Успенского собора Кремля", - рассказывает режиссер.

Бюджет картины составил почти 22 миллиона евро, однако удастся ли вернуть вложенные средства - большой вопрос. Из-за угроз ряд кинотеатров отказался демонстрировать картину.

"Это нонсенс, когда будущий зритель должен идти в кино и думать "а пойти ли мне?" не потому, что фильм нравится или не нравится, а потому что безопасно это или нет?", - возмущается Учитель.

По его мнению, успех или провал "Матильды" в прокате покажет, насколько в России сегодня художник свободен в своем творчестве.

"Фильм "Матильда" должен широко пройти, чтобы показать, что в этой стране официально нет цензуры. Поэтому этот Рубикон сейчас очень важен не для "Матильды" и меня лично, а как раз для всех, кто творит и пытается делать и кино, и спектакли", - считает режиссер.

Официальная премьера фильма "Матильда" пройдет 23 октября в Мариинском театре, а 26 октября фильм выйдет на широкий экран - как в России, так и в других странах, в том числе в Эстонии.