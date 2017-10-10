К утру вторника на местных выборах проголосовали более 175 000 человек

По состоянию на вечер понедельника на избирательных участках проголосовали 53 423 человек. Электронным путем к 7:05 вторника свой голос в органы местного самоуправления отдали 122 169 избирателей.

Круглосуточное электронное голосование прекращается в 18 часов 11 октября. Во вторник и среду предварительное голосование продолжится на всех 557 избирательных участках с 12 до 20 часов. Предварительное голосование будет продолжаться до 20 часов 11 октября. Дополнительную информацию об участках можно получить по адресу www.valimised.ee или из приложения https://valimised.rahvastikuregister.ee/.

Электронное голосование продолжается по адресу www.valimised.ee до 18 часов среды. При желании в интернете можно изменить поданный голос, заново проголосовав электронным путем или на участке в день предварительного голосования.

15 октября в день выборов голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.