Не менее 10 человек стали жертвами лесных пожаров в Калифорнии

В результате лесных пожаров, охвативших несколько округов американского штата Калифорния, погибли, по поступающим сведениям, не менее 10 человек, сообщили местные власти.

По их информации, есть также пропавшие без вести и пострадавшие, передает Интерфакс.

Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра, во избежание жертв среди населения власти вынуждены эвакуировать людей из опасных районов. Свои дома уже покинули около 20 000 человек, уничтожено, по предварительным подсчетам, 1500 домов и строений.

Губернатором Калифорнии Джерри Брауном введен режим чрезвычайного положения в ряде округов штата, передает ТАСС.

Браун также информировал, что направил президенту США Дональду Трампу просьбу объявить север Калифорнии зоной крупного стихийного бедствия. Такой шаг позволяет властям штата мобилизовать не только спасательные службы, но и Национальную гвардию Соединенных Штатов, а также вне очереди получать от федерального правительства средства и ресурсы для оказания помощи населению.

Зона распространения бедствия насчитывает до 15 очагов возгорания и охватывает площадь 19 060 гектаров.