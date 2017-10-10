В Таллинне автомобиль сбил пешехода, водитель отвез пострадавшую в больницу ({{commentsTotal}})
В понедельник в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
Авария произошла в 20:50 на перекрестке улиц Рандла и Пельгуранна. Автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого был 56-летний мужчина, при повороте налево сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 29-летнюю женщину.
Водитель доставил пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Редактор: Ирина Киреева