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В Таллинне автомобиль сбил пешехода, водитель отвез пострадавшую в больницу ({{commentsTotal}})

Эстония
Пешеходный переход не гарантирует безопасность.
Пешеходный переход не гарантирует безопасность. Автор: Creative Commons
Эстония

В понедельник в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.

Авария произошла в 20:50 на перекрестке улиц Рандла и Пельгуранна. Автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого был 56-летний мужчина, при повороте налево сбил переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 29-летнюю женщину.

Водитель доставил пострадавшую в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Редактор: Ирина Киреева

дтппешеходный переход


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