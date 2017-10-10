Таможенники все чаще обнаруживают наркотики в почтовых посылках

В Эстонии резко возросло число случаев пересылки наркотиков по почте. Как правило, наркотические вещества заказывают в небольших количествах, прежде всего на пробу.

В этом году Налогово-таможенный департамент выявил 566 почтовых отправлений с подозрением на содержание наркотических препаратов, сообщила служба новостей "Радио 4" со ссылкой на статью в Eesti Päevaleht. Таким образом, получается, что в среднем выявлялось по две подозрительные посылки в день, и если пересылка продолжится в том же темпе, то к концу года показатель перевалит за 700 отправлений.

В прошлом году было выявлено 600 подобных случаев, в предыдущие годы – менее 200. Среди прочего по почте отправляют гашиш, экстази, ЛСД, кокаин и галлюциногенные грибы.