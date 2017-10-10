Франция за два года примет 10 000 экономических беженцев

Франция намерена в ближайшие два года дать разрешение на официальный въезд 10 000 беженцев, заявил президент страны Эмманюэль Макрон после встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

При взаимодействии с Управлением ООН по делам беженцев (UNHCR) Париж подготовит 10 000 мест для переселения беженцев, находящихся сейчас в Турции, Ливание, Иордании, Нигере и Чаде, передает dw.com.

Еврокомиссия в конце сентября 2017 года объявила своей целью в ближайшие два года предоставить легальный въезд как минимум 50 000 беженцев. В Брюсселе полагают, что благодаря этим мерам нелегальная миграция, которую также называют "экономической", сможет быть сокращена. По программе, которая предшествовала нынешней, с июля 2015 года в европейские страны въехало около 23 000 человек.

В ближайшие недели в Чаде и Нигере должны открыться первые совместные иммиграционные центры UNHCR и французского ведомства по делам беженцев Ofpra. Таким образом в Париже хотят идентифицировать тех, кому нужна помощь и защита в транзитных странах, чтобы затем, возможно, предоставить им право на убежище. При этом в Европе надеются остановить поток беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Средиземное море.