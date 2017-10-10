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Франция за два года примет 10 000 экономических беженцев ({{commentsTotal}})

За рубежом
Палатки мигрантов в Париже.
Палатки мигрантов в Париже. Автор: Фото: SIPA/Scanpix
За рубежом

Франция намерена в ближайшие два года дать разрешение на официальный въезд 10 000 беженцев, заявил президент страны Эмманюэль Макрон после встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

При взаимодействии с Управлением ООН по делам беженцев (UNHCR) Париж подготовит 10 000 мест для переселения беженцев, находящихся сейчас в Турции, Ливание, Иордании, Нигере и Чаде, передает dw.com.

Еврокомиссия в конце сентября 2017 года объявила своей целью в ближайшие два года предоставить легальный въезд как минимум 50 000 беженцев. В Брюсселе полагают, что благодаря этим мерам нелегальная миграция, которую также называют "экономической", сможет быть сокращена. По программе, которая предшествовала нынешней, с июля 2015 года в европейские страны въехало около 23 000 человек.

В ближайшие недели в Чаде и Нигере должны открыться первые совместные иммиграционные центры UNHCR и французского ведомства по делам беженцев Ofpra. Таким образом в Париже хотят идентифицировать тех, кому нужна помощь и защита в транзитных странах, чтобы затем, возможно, предоставить им право на убежище. При этом в Европе надеются остановить поток беженцев, которые стремятся попасть в Европу через Средиземное море.

Редактор: Ирина Киреева

мигрантыбеженцыпариж


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