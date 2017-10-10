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Сборная Украины не выступит на ЧМ-2018 в России, исландцы впервые сыграют на турнире ({{commentsTotal}})

Спорт
Хорваты празднуют победу над сборной Украины
Хорваты празднуют победу над сборной Украины Автор: AFP/Scanpix
Спорт

В понедельник, 9 октября, определились еще два участника финальной стадии чемпионата мира по футболу 2018 года. Путевки в Россию завоевали сборные Сербии и Исландии. А вот команда Украины лишилась шансов на продолжение борьбы.

Украинцы потерпели на своем поле поражение от сборной Хорватии (0:2) и финишировали в отборочной группе I на третьем месте, набрав 17 очков.

Первое место заняла в этой группе заняла сборная Исландии, обыгравшая дома команду Косово - 2:0. В активе исландцев 22 очка.

Сборная Исландии впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира, передает ТАСС.

В 2016 году команда в первый раз принимала участие в чемпионате Европы и смогла дойти до четвертьфинала, заняв второе место в группе со сборными Венгрии, Португалии и Австрии, а на стадии 1/8 финала обыграв англичан. В следующем раунде плей-офф исландцы уступили будущему финалисту, команде Франции.

На втором месте в группе финишировала сборная Хорватии, у которой 20 баллов. Хорваты пробились в стыковые матчи.

Сербские футболисты в родных стенах взяли верх над Грузией (1:0) и финишировали на первом месте в группе D. В активе сборной Сербии 21 очко. Второе место с 19 очками заняла команда Ирландии, она получит шанс попасть на ЧМ-2018 в стыковых матчах.

Сборная Сербии стала 17-й командой, попавшей на чемпионат мира. Ранее путевки получили сборные России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики, Польши, Египта и Исландии.

Всего на мировое первенство отправятся 32 команды.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на- Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.

Редактор: Виктор Сольц



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