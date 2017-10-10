Во вторник днем - дождь, +7..+10

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Говорит синоптик Валентина Юдакова.
Говорит синоптик Валентина Юдакова.
В понедельник в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.
Пробывшая год в должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью "Актуальной камере на эстонском языке", в котором она отметила, что для объединения общества предстоит сделать еще немало работы.
В конце октября на экраны кинотеатров выходит фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя - историческая мелодрама, в центре которой отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Киноленту еще до выхода на экраны сопровождают скандалы и акции протеста.
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил