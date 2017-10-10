В Москве скончался целитель Аллан Чумак

"Несколько часов назад в Москве на 83-м году жизни скончался Аллан Владимирович Чумак – выдающийся целитель, писатель, философ и просто замечательный человек. Мы дружили 27 лет. Мне будет очень его не хватать. Светлая память!" – приводит сообщение Дмитрия Гордона Lenta.ru.

Чумак с 1965 года был телевизионным журналистом. В конце 1980-х и начале 1990-х годов стал одним из самых известных целителей в России.