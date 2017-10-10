Всеобщая забастовка во Франции приведет к сокращению авиарейсов на 30%

Во Франции во вторник проходит всеобщая забастовка госслужащих. Она приведет к сокращению количества авиарейсов на 30%, передали утренние теленовости на канале ETV+.

В забастовке анонсировано участие 5,4 млн государственных работников. Ключевые претензии участников акции связаны с перспективой сокращения должностей, кроме того, они требуют индексации должностных окладов. Как пишет Le Figaro, забастовка должна стать самым большим испытанием для президента Эмманюэля Макрона.

Акция затронет не только госучреждения, но и, например, аэропорты в Париже, Ницце, Лионе, Бордо и других городах страны. По подсчетам Генерального директората гражданской авиации Франции, забастовка может привести к сокращению количества авиарейсов на треть.