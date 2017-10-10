На Украине вступил в силу закон о продлении особого статуса Донбасса

Подписанный президентом Украины закон "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины" от 10 октября.

Закон вступает в силу со дня публикации, передает агентство УНН.

Закон был подписан президентом Украины Петром Порошенко 7 октября.

Документом на один год продлевается действие ранее принятого закона об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон создает и необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом постановления Верховной Рады Украины от 17 марта 2015 №253-VIII "Об одобрении обращения от имени Украины в Совет безопасности Организации Объединенных Наций и Совета Европейского Союза относительно развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности".