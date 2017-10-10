В октябре в Нарве откроют бесплатные курсы эстонского для таксистов

До 18 октября таксисты, желающие изучать эстонский язык, должны подать заявление в городскую управу Нарвы. Курсы для 100 таксистов организованы Фондом интеграции.

Бесплатные курсы по освоению начального уровня владения эстонским языком будут проходить год - с октября 2017 по ноябрь 2018 года. Всего обучение предоставят 100 таксистам из приграничного города.

Языковые курсы финансирует Министерство культуры. Организует их Фонд интеграции.

Желающие изучать язык должны зарегистрироваться в городской управе до 18 октября. Более подробная информация о курсах есть на городском сайте.