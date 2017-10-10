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В октябре в Нарве откроют бесплатные курсы эстонского для таксистов ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Нарвские таксисты.
Нарвские таксисты. Автор: Postimees/Scanpix
Ида-Вирумаа

До 18 октября таксисты, желающие изучать эстонский язык, должны подать заявление в городскую управу Нарвы. Курсы для 100 таксистов организованы Фондом интеграции.

Бесплатные курсы по освоению начального уровня владения эстонским языком будут проходить год - с октября 2017 по ноябрь 2018 года. Всего обучение предоставят 100 таксистам из приграничного города.

Языковые курсы финансирует Министерство культуры. Организует их Фонд интеграции.

Желающие изучать язык должны зарегистрироваться в городской управе до 18 октября. Более подробная информация о курсах есть на городском сайте

Редактор: Артур Тооман

курсы эстонского языкатаксисты


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