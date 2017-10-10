ФОТО: смотрите, какой ретротрамвай теперь ходит в Кадриорг ({{commentsTotal}})
Во вторник, 10 октября, на линию Тонди-Кадриорг вышел ретротрамвай "Константин". В ближайшее время на этом маршруте появятся еще пять трамваев, стилизованных под старину.
Все ретротрамваи носят имена известных в Эстонии общественных или культурных деятелей – Константина Пятса, Яана Поска, Йохана Лайдонера, Юлиуса Куперьянова, Юри Вильмса и Эрнста Яаксона.
Перед первым рейсом в Кадриорге прошла торжественная церемония, во время которой балетная труппа Национальной оперы "Эстония" показала отрывок из балета "Трамвай "Желание".
Редактор: Ирина Киреева