Из-за ремонта на участке Вазалемма-Рийзипере меняется расписание поездов

Завершаются ремонтные работы на участке железной дороги Клоога-Палдиски, но продолжены они будут на участке Вазалемма-Рийзипере. С субботы, 14 октября, поезда в западном направлении будут в ходу по измененному расписанию.

С 14 октября на участке железной дороги Клоога-Палдиски Elron вновь будет обслуживать пассажиров только поездами. В то же самое время начинается ремонт на участке железной дороги Вазалемма-Рийзипере, в связи с чем для обслуживания пассажиров на этом участке Elron вынужден частично отправить на эту линию и замещающие автобусы.

В рабочие дни, а также как исключение 14 и 15 октября на линии Таллинн-Рийзипере в обоих направлениях три рейса на участке Кейла-Рийзипере будут замещены автобусами.

В выходные дни – 21, 22 и 28, 29 октября – на этом же участке автобусами будут замещены все рейсы на линии Таллинн-Рийзипере.

Расписание движения можно найти на домашней странице Elron.

Места остановок замещающих автобусов:

Кейла – автобусная остановка "Keila raudteejaam" (на только что построенной парковке возле улицы Уус)

Кулна – автобусная остановка "Kulna" (на шоссе Кейла-Хаапсалу)

Вазалемма – перед железнодорожной станцией Васалемма (на Яама теэ)

Кибуна – возле перекрестка шоссе Рийзипере-Вазалемма и Кибуна теэ

Лайтсе – автобусная остановка "Laitse raudteejaam" (на шоссе Муналаскме-Лайтсе)

Яаника – автобусная остановка "Jaanika" (на шоссе Яэсмяэ-Хаапсалу)

Рийзипере – перед железнодорожной станцией Рийзипере (на Яама теэ)

В замещающие автобусы нельзя брать велосипеды, а детские коляски можно транспортировать только в сложенном виде.

Eesti Liinirongid AS это работающее под торговым знаком Elron (www.elron.ee ) и принадлежащее государству предприятие, предлагающее посредством дизельных и электропоездов услугу общественного транспорта на всех железнодорожных линиях Эстонии.