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Эксперт: чего нельзя делать в публичных WiFi-сетях ({{commentsTotal}})

Эстония
Через wifi злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам в соцсетях или интернет-банку.
Через wifi злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам в соцсетях или интернет-банку. Автор: portal gda/Creative Commons
Эстония

Публичные WiFi-сети сегодня есть во многих местах – от кафе и торговых центров до аэропортов и гостиниц. Однако такая повсеместная доступность интернета подвергает серьезной угрозе сохранность личных данных в телефоне или ноутбуке.

Сети с открытым доступом в интернет бывают двух типов – защищенные и незащищенные. "Незащищенной сетью можно пользоваться без пароля и с любого устройства. В случае защищенной сети у пользователя могут запросить пароль, потребовать регистрации или согласия с условиями сети", – пояснил директор радиосети Tele2 Танел Сарри. Если есть возможность выбора, то лучше выбрать защищенную сеть, то есть ту, где надо вводить пароль, регистрироваться и т.д.

В публичных WiFi-сетях никогда не стоит делать следующее:

- Не пользуйтесь в публичных WiFi-сетях интернет-банком. Злоумышленникам не составит особого труда узнать данные авторизации в банке.

- Не пользуйтесь почтовыми аккаунтами. У вас могут украсть не только адрес э-почты, но также взломать ваши аккаунты в Facebook, Instagram, Google Play и др., если вы авторизуетесь в этих каналах на основании адреса э-почты.

- Не работайте со своими личными файлами и конфиденциальными документами, как то: договоры, копии документов и т.п.

- Избегайте посещения незащищенных сайтов. Любое такое посещение сопровождается объемным трафиком между устройством и веб-сервером – и хакеры могут легко завладеть всей интересующей их информацией. Запомните: начальная аббревиатура https в адресной строке браузера указывает на то, что передаваемая информация шифруется, следовательно, вашим данным не угрожает опасность.

- Не покупайте, находясь в публичных WiFi-сетях, товары в интернет-магазинах. Ведь вам приходится вводить некоторые личные данные, которые могут попасть и в чужие руки.

- Отключите опцию автоматического подключения устройства к открытой сети. Дело в том, что большинство смартфонов, планшетов и ноутбуков способны это делать самостоятельно. Функция, что и говорить, удобная, но может иметь печальные последствия. Причем особенно внимательными следует быть в зарубежных поездках.

- Не подключайте, находясь в публичной сети, свое устройство к другому оборудованию, например, к принтеру, телевизору или компьютеру. Если в домашней сети это разумно и безопасно, то в публичных местах может открыть посторонним доступ к данным, хранящимся в вашем устройстве.

- По возможности используйте VPN-соединение (виртуальная приватная сеть). В этом случае данные при передаче шифруются, то есть процесс защищен.

Редактор: Ирина Киреева



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rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Через wifi злоумышленники могут получить доступ к аккаунтам в соцсетях или интернет-банку.

Эксперт: чего нельзя делать в публичных WiFi-сетях

Публичные WiFi-сети сегодня есть во многих местах – от кафе и торговых центров до аэропортов и гостиниц. Однако такая повсеместная доступность интернета подвергает серьезной угрозе сохранность личных данных в телефоне или ноутбуке.

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