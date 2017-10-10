Центр вспомогательных средств 19 октября проведет день открытых дверей ({{commentsTotal}})
Все желающие смогут ознакомиться и лично протестировать новейшие технологии в этой сфере. Говорит член правления центра Invaru Энн Лейнусте.
Все желающие смогут ознакомиться и лично протестировать новейшие технологии в этой сфере. Говорит член правления центра Invaru Энн Лейнусте.
Публичные WiFi-сети сегодня есть во многих местах – от кафе и торговых центров до аэропортов и гостиниц. Однако такая повсеместная доступность интернета подвергает серьезной угрозе сохранность личных данных в телефоне или ноутбуке.
Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.
Пробывшая год в должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью "Актуальной камере на эстонском языке", в котором она отметила, что для объединения общества предстоит сделать еще немало работы.
В одном из самых известных римских музеев - Национальной галерее современного искусства - открылась большая ретроспективная выставка эстонского художника-модерниста Конрада Мяги.
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил