Алексей Учитель об уроках "Матильды": ты можешь получить удар, откуда никогда не ждешь

В конце октября на большие экраны выходит фильм Алексея Учителя "Матильда", посвященный романтическим отношениям последнего российского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Незадолго до премьеры российский режиссер рассказал о фильме и скандалах вокруг него московскому корреспонденту ERR Антону Алексееву.

Путь картины к зрителю оказался нелегким - на заключительном этапе производства фильма православные активисты во главе с депутатом Госдумы, бывшим прокурором Крыма Натальей Поклонской обвинили создателей фильма в оскорблении чувств верующих на том основании, что Николай II со своей семьей был причислен Русской православной церковью к лику страстотерпцев. Экстремисты из неизвестной доселе организации "Христианское государство - Святая Русь" угрожали поджогами кинотеатров в случае, если там будет демонстрироваться "Матильда".

Алексей Ефимович, о чем вы собирались снимать фильм, когда впервые прочли сценарий? И о чем в итоге получился этот фильм?

Ненавижу такие вопросы, потому что невозможно в двух словах объяснить, о чем фильм. Но что касается сценария, то складывался он тяжело. Изначально это был такой байопик о Кшесинской - это мне было не очень интересно. Мне хотелось, чтобы как минимум равным героем был будущий император Николай II. И мне повезло - я нашел писателя Александра Терехова, одного из лучших российских писателей. И он точно придумал структуру - и мелодраматическую, и мистическую, и детективную.

Ну и плюс, конечно, история этой любви. Так что это фильм о том, как человек царской крови, наследник престола мучительно делал выбор между свободой, любовью и долгом. И от этого выбора, от этой любовной истории, как показывают дальнейшие события, зависела не только его судьба, но и то, в какой стране мы будем жить сегодня.

А как вы сами относитесь к фигурам Кшесинской и Николая II?

Кшесинская, безусловно, неординарный человек. Ходили слухи, что она стала знаменитой лишь благодаря этой связи - это совсем не так. Она была очень талантливой и очень техничной балериной - в то время это была редкость. Она первая из русских балерин сделала 32 фуэте, что в те времена было редчайшим случаем. И она точно почувствовала состояние будущего императора. И как выясняется, она сделала правильный прогноз, ради любви уговаривая его не всходить на престол. Она предчувствовала, что это повлечет за собой какие-то глобальные вещи. И получилось, что она была права.

Что же касается Николая II, то этот человек мне очень интересен. И, в отличие от многих, я считаю, что это был выдающийся человек, очень много сделавший для России. За 17 лет своего правления - с 1896-го по 1913-й - он сделал Россию великой страной, которая первый и последний раз в своей истории была первой в Европе по всем показателям и второй в мире после США. Ни до, ни после такого не было. Да, после 1913 года, особенно с с началом Первой мировой войны у него начались проблемы, которые потом переросли в глобальную катастрофу, но от этого не застрахован никто.

Кстати, а почему в России не нашлось исполнителя для роли Николая II, и его роль в фильме исполняет немецкий актер Ларс Айдингер?

Конечно, у нас есть замечательные актеры, и многие из них играют в моей картине. А Ларса я знаю давно, он вместе с театром "Шаубюне" приезжал в Москву со спектаклем "Гамлет". И я позвал его, но на другую роль - доктора Фишеля, которую в итоге сыграл известный театральный режиссер Томас Остермайер. И на пробах грима на роль доктора Фишеля гример, приклеив Ларсу определенную бороду, заметил, что он очень похож на Николая II. Но это был риск, потому что надо было играть на русском языке, и это было для него очень тяжело.

"Что же касается Николая II, то этот человек мне очень интересен. И, в отличие от многих, я считаю, что это был выдающийся человек, очень много сделавший для России".

Даже не выучить язык, а понять все тонкости и оттенки. Но я рискнул, потому что мне важна не национальность актера, а то, как он вписывается в общий ансамбль, как он личностно отнесся к этому. Он ведь не просто сказал: "Отлично, буду играть главную роль!" Я видел, что он прочел массу книг, он живет этим. Ведь снимали мы больше года. И он героически вынес всю эту тяжесть и, на мой взгляд, сыграл прекрасно.

А что для вас, опытного режиссера, стало новым в работе над этим фильмом?

Ну, фильмов такого масштаба я никогда не снимал. И вообще, у нас давно, мне кажется, не снималось таких картин, с такими массовками, декорациями. Это оказалось крайне тяжело даже физически: загримировать и одеть 500 человек массовки на эпизод коронации занимало время с шести утра и до двух часов дня. Только тогда мы могли репетировать.

Мы сшили 7000 костюмов для этого фильма. Мы построили практически в натуральную величину уникальную декорацию - Успенский собор Кремля. Оказалось, что мы способны на многое. Но когда мы начинали это с оператором Юрием Клименко, настоящим художником - мы думали, что мы это не сумеем осилить. Но вот год работы - и каким-то образом удалось всю эту махину поднять.

На заключительном этапе работы над фильмом у картины появились противники, так называемые "православные активисты", которых возглавила бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская. Как вы изначально восприняли нападки на фильм и что вы думаете об этом сейчас?

Сначала я воспринимал все это даже с юмором и иронией, потому что это высказывание одного человека. Хотя Наталья Поклонская депутат и вроде как облечена некоей государственной властью, но мне казалось, что это ее личное мнение. Но потом благодаря ее активной позиции начали подниматься какие-то темные, мутные силы. Появились какие-то организации странные, которых никогда никто не знал, типа "Христианского государства", которые начали открыто угрожать.

"Но надо сказать, к чести государства, оно быстро и резко среагировало. Была арестована вся эта банда - по-другому сказать не могу - "Христианское государство".

Кинотеатры получали письма с угрозами поджогов в случае демонстрации фильма. Но это еще было полбеды. Когда мы получили прокатное удостоверение, которое означало, что фильм выйдет на экраны, я думал, что это конец всем мучениям. Но я очень глубоко заблуждался - активность возросла в десятки раз. Начались уже не просто угрозы, а действия. Машина врезалась в один из кинотеатров в Екатеринбурге, где висел плакат нашего фильма. В нашу студию в Петербурге кинули две бутылки с зажигательной смесью. Подожгли машину нашего адвоката. И я понял, что цель - запугать будущих зрителей и сорвать прокат.

Но надо сказать, к чести государства, оно быстро и резко среагировало. Была арестована вся эта банда - по-другому сказать не могу - "Христианское государство". Было жесткое заявление министра культуры. Ситуация улучшилась, мы надеемся, что фильм вскоре появится в прокате. Но, как это ни парадоксально, борьба продолжается, чтобы снизить потенциал проката - хотя интерес к картине огромный. Две крупнейшие сети кинотеатров отказались из боязни, что могут пострадать кинотеатры и люди. Это сильно ударило по нам. Есть опасение, что не все телеканалы будут нас информационно и рекламно поддерживать. В общем, не так все просто.

С другой стороны, скандалы вокруг "Матильды" - это ведь тоже реклама для фильма?

Это было бы так, если бы не было открытых угроз и запугивания зрителей. Это нонсенс, когда будущий зритель должен думать "Идти ли мне в кино?" не потому что фильм нравится или не нравится, а исходя из того, безопасно ли это. Это задача государства - обеспечить эту безопасность, и я надеюсь, что все пройдет хорошо. По крайней мере тестовые показы в трех крупных российских городах показали, что все прошло хорошо.

А вам самому поступали угрозы?

Да, вот от этой организации "Христианское государство". В рассылаемых листовках, в интернете и даже в интервью различным изданиям они говорили, что они со мной расправятся. По-моему, там даже была цитата "руки-ноги переломаем". Конечно, я опасаюсь и за себя, и за близких, поскольку, к сожалению, есть люди, которые могут это привести в действие. Мне советовали взять охрану, но пока я этого не сделал.

Будет ли в таком случае большая премьера фильма в Санкт-Петербурге?

Да, премьера будет 23 октября в Мариинском театре. Я надеюсь, что этому ничто не сможет помешать. А 24 октября будет большая премьера в Москве, в кинокомплексе "Октябрь". Во всех залах будет идти премьерный показ.

Есть ли прогнозы относительно сборов и окупаемости фильма?

Конечно, наш прокатчик, компания "Каро", делает такие прогнозы. Но во многом это будет зависеть от того, вернутся ли эти две крупнейшие сети кинотеатров. Это важный фактор для всех остальных сетей - что все вместе, а не кто-то отдельно. А второй фактор - какова будет информационная и рекламная поддержка телеканалов.

Чему новому "Матильда" научила лично вас?

Я очень много снял документальных фильмов, но это всего лишь моя седьмая игровая картина. Так что я бы хотел снять еще не один фильм, и надеюсь, что "Матильда" не помешает этому процессу. Тем не менее "Матильда" научила меня тому, что ты можешь получить удар оттуда, откуда никогда не ждешь. Я ведь и правда не мог предположить, что все так будет.

"Мне, кстати, многие задают вопрос: "Если вы захотите снять "Матильду-2", вы подумаете перед тем, как это делать?" Нет, не подумаю!"

Ведь проект был настолько открытый с самого начала. Мы публично защищали сценарий и проект. Все знали, что за фильм, о чем он. Все съемки широко освещались в прессе, была масса репортажей, интервью. То есть, не так, что мы снимаем одно, а потом выходит кино совершенно про другое. Поэтому для меня удивительно, что такой удар был нанесен, лишь когда фильм был снят и наполовину сделан. Я думаю, когда-нибудь вскроется, почему именно в этот момент все это начало вылезать. Мне, кстати, многие задают вопрос: "Если вы захотите снять "Матильду-2", вы подумаете перед тем, как это делать?" Нет, не подумаю!

Если мне это покажется интересным и чем-то новым для меня, я это буду делать несмотря ни на что - если, конечно, будет еще и финансирование, кино без этого не бывает. Но я не хочу, чтобы некоторые молодые режиссеры, у которых в голове есть проекты, связанные с этой или другими историческими эпохами - чтобы их это все не остановило и не испугало.

Поэтому я считаю, что мы должны обязательно победить в этой локальной ситуации, и фильм "Матильда" должен широко пройти. Чтобы показать, что в этой стране действительно официально нет цензуры, а государство официально выдает прокатное удостоверение, считая, что все законы соблюдены. И поэтому этот Рубикон сейчас очень важен не для "Матильды" и меня лично, но для всех, кто творит и пытается делать и кино, и спектакли, и скульптуры, живопись и так далее. Мне кажется, именно этот момент сейчас важен.

5 ноября Алексей Учитель проведет свой творческий вечер в таллиннском культурном центре "Сальме", на котором расскажет о своих творческих планах и мечтах. В программе также запланирован показ фрагментов из фильмов режиссера.