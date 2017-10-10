Шведская полиция расследует возможную связь владельца подлодки "Наутилус" еще с одним убийством

Шведская полиция расследует, связан ли подозреваемый в убийстве шведской журналистки Ким Валль на борту подводной лодки UC3 Nautilus ("Наутилус") датский изобретатель Петер Мадсен с убийством, совершенным десятки лет назад. Ясность может внести объединение базы данных образцов ДНК шведской и датской полиции.

По мнению шведских полицейских, в нераскрытом убийстве, совершенном в 1986 году, много схожего со смертью журналистки Валль, передает ERR uudised со ссылкой на Yle.

Датскую и шведскую базы данных объединят 1 ноября и полицейские двух стран начнут сравнивать образцы ДНК по нераскрытым случаям.

По данным телеканала TV4, шведская полиция хочет расследовать, связан ли Петер Мадсен с убийством, совершенным в 1986 году в лене Сконе на юге Швеции. Труп жертвы был расчленен. Сравнительный анализ образцов ДНК должен быть готов в течение ноября.

На теле Ким Валль обнаружены многочисленные ножевые ранения

Причина смерти Ким Валль пока не точно не установлена, но в ходе расследования выяснилось, что женщину неоднократно ударяли ножом, а на жестком диске, предположительно принадлежащем Петеру Мадсену, нашли видео с пытками и обезглавливанием женщин.

Специальный прокурор Якоб Бух-Йепсен в прошлый вторник сказал во время слушаний в городском суде Копенгагена, что Валль несколько раз нанесли ножевые ранения в область груди и тела. В нижней части живота было обнаружено 14 ранений. Ранения были нанесены в момент смерти или вскоре после нее.

"Руки, ноги и голова, кажется, были удалены от тела пилой", – отметил Бух-Йепсен.

По словам прокурора, к расследованию дела также приложен жесткий диск, вероятно, принадлежащий Мадсену, на котором обнаружена видеозапись казни женщин путем подвешивания и сжигания. По данным прокуратуры, видео, вероятно, реальное.

Адвокат: Мадсена надо освободить

Мадсен заявил в зале суда, что что другие лица также имели доступ к его жесткому диску, на котором было обнаружено видео.

Адвокат Мадсена Бетина Халд Энгмарк заявила, что больше нет причин подозревать ее клиента в совершении преступления, и что он должен быть освобожден. Энгмарк сослалась на синяки, обнаруженные на спине Валль, подтверждающие версию Мадсена о том, что журналистка погибла в результате аварии.

Владелец подводной лодки UC3 Nautilus заявил в ходе предварительного слушания в прошлом месяце, что Валль умерла после того, как на нее случайно упал люк подводной лодки.

История началась 10 августа

30-летняя Ким Валль пропала после того, как села в 18-метровую самодельную субмарину UC3 Nautilus вечером 10 августа, видимо, в рамках своей работы по написанию очерка о владельце подлодки, изобретателе и предпринимателе Мадсене.

Тревогу поднял ее друг, когда на следующий день она не вернулась из этого путешествия.

Мадсен возвратился один в гавань Копенгагена в пятницу, 11 августа, после того, как подлодка затонула в водах вблизи залива Кеге.

С тех пор 46-летний мужчина содержится под стражей. Суд продлил срок предварительного задержания Мадсена до 31 октября.

Владелец подводной лодки заявил сразу же после своего задержания о том, что он вернул Валль на землю примерно в 22:30 в ночь ее исчезновения.

Вскоре он изменил свои показания, сообщив Копенгагенскому городскому суду 12 августа о том, что он похоронил Валль в море после того, как она погибла на борту субмарины из-за "несчастного случая".

21 августа на берегу острова Амагер, недалеко от Копенгагена было найдено туловище журналистки.

7 октября СМИ сообщили, что датские полицейские после серии погружений в районе Копенгагена обнаружили части тела Ким Валль. В сумку с металлическим грузом были упакованы голова, ноги и одежда погибшей. Судмедэксперт подтвердил, что части тела принадлежат Валль. Повреждений черепа обнаружено не было.

Сумку подняли со дна моря в километре от места, где 21 августа было найдено тело Валль.