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Кутсер намерен оспорить штраф за отсутствие на суде без уважительной причины ({{commentsTotal}})

Эстония
Прийт Кутсер не явился в суд, не имея на то уважительной причины.
Прийт Кутсер не явился в суд, не имея на то уважительной причины. Автор: ERR
Эстония

Фигурант процесса по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Прийт Кутсер намерен оспорить штраф за отсутствие на суде без уважительной причины, назначенный ему Харьюским уездным судом 4 октября.

"Подтверждение врача действительно было открыто. Просто врач впал в панику, когда ему позвонил судья", – сказал Кутсер BNS.

Харьюский уездный суд 4 октября назначил фигуранту процесса по делу экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Прийту Кутсеру штраф за отсутствие на суде без уважительной причины.

Размер штрафа – 800 евро, его следует уплатить к концу этого года.

3 октября Харьюский уездный суд подал запрос, почему Кутсер 20 сентября не явился на заседание суда. В ответ Кутсер сообщил, что он в тот день заболел. На уточняющий вопрос, что Кутсер предпринял в связи с этим, он ответил, что направил семейному врачу электронное письмо, в котором попросил открыть ему больничный. Врач его просьбу выполнил и этим дело и ограничилось, то есть Кутсер к врачу не ходил.

В то же время для получения справки, которую мог бы принять суд, Кутсеру следовало бы пройти медицинский осмотр.

Как пояснил суду семейный врач, 20 сентября Кутсер попросил оформить ему лист нетрудоспособности, однако поскольку Кутсер безработный, то для этого нет оснований и врач аннулировал больничный. Через несколько дней Кутсер потребовал от врача справку о том, что из-за болезни он не смог 20 сентября участвовать в судебном заседании, на что врач пояснил ему, что задним числом он такую справку оформить не может, поскольку для этого необходимо было провести осмотр больного в тот же день. Тогда Кутсер пожелал, чтобы семейный врач навестил его дома, что медик сделал вечером 26 сентября, однако дома Кутсера не оказалось и на звонки по телефону он не отвечал.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

дело сависаараприйт кутсер


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