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ФОТО и ВИДЕО: Таллинн объявил победителя конкурса по реконструкции улицы Вана-Каламая ({{commentsTotal}})

Эстония
Таисия Дмитриева
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Победивший проект
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Фото: Победивший проект "Kasvulava" (Теплица). Автор: Raepress
Эстония

Победителем конкурса идей по благоустройству улицы Вана-Каламая в Таллинне стал проект "Kasvulava" (Теплица).

Об этом во вторник, 10 октября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Главный архитектор Таллинна, член жюри Эндрик Мянд сообщил "Актуальной камере", что выбрать победителя было непросто, т.к. все представленные работы были очень сильные.

Концептуальные подходы архитекторов были хорошо отражены в названиях проектов. Например, архитекторы проекта Minu näoga linn (Город с моим лицом) стремились дать возможность каждому почувствовать себя здесь на своей территории. В "гостиной" (Elutuba) - почувствовать себя как дома. В итоге победителем cтал проект архететурного бюро Kavakava под названием Kasvulava (Теплица).

Архитекторы этого проекта Сийри Валлнер, Индрек Пейл и Кристен Нийсуке хотят связать городскую и сельскую жизнь воедино. С точки зрения жюри, этот проект лучше всего подходил по всем критериям.

"Первым критерием отбора было то, как архитектура и дизайн вписываются в городской пейзаж, второе - это момент соединения. Ведь речь идет об улице, соединяющей Балтийский вокзал и море. Третий важный аспект - чтобы в работе присутствовал характер этого места, понимание людей, которые здесь живут и духа этой улицы", - пояснил Мянд логику жюри.

Как отмечает "Актуальная камера", улицу Вана-Каламая ждет масштабная реконструкция: через пять лет она соединит Старый город с морским побережьем, при этом изменят свой облик сразу две площади - Коцебу, а также пространство у Балтийского вокзала. Помимо этого, перед архитекторами стояла задача сделать улицу более удобной для пешеходов и велосипедистов.

"Мы, ведь ищем решение для людей, а люди ходят пешком, используют велосипед и ездят на машине. Мы не хотели никого оставить в стороне.
Я уверен, что мы нашли самое демократичное решение", - считает Мянд.

Проектирование начнется во второй половине следующего года, и, как ожидается, к 2020 году уже можно будет пройтись по обновленной улице.

К моменту окончания конкурса 21 сентября поступило восемь проектов, из которых жюри выбрало пять наиболее подходящих. В итоге победителем был объявлен проект "Теплица".

Добавлен видеосюжет корреспондентки "Актуальной камеры" Таисии Дмитриевой

Редактор: Ирина Киреева

вана-каламая


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