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ФОТО: Таллинн объявил победителя конкурса по реконструкции улицы Вана-Каламая ({{commentsTotal}})

Эстония
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Фото: Победивший проект "Kasvulava" (Теплица). Автор: Raepress
Эстония

Победителем конкурса идей по благоустройству улицы Вана-Каламая в Таллинне стал проект "Kasvulava" (Теплица).

Об этом во вторник, 10 октября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В рамках конкурса идей искали решение уличного пространства, которое было бы удобным для велосипедистов и пешеходов. Также от работ-победителей ожидали предложений по оформлению центральной площади Каламая и павильонов пригородных поездов на Балтийском вокзале.

К моменту окончания конкурса 21 сентября поступило восемь проектов, из которых жюри выбрало пять наиболее подходящих. В итоге победителем был объявлен проект "Теплица".

Редактор: Ирина Киреева

вана-каламая


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