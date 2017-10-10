Победителем конкурса идей по благоустройству улицы Вана-Каламая в Таллинне стал проект "Kasvulava" (Теплица).

Об этом во вторник, 10 октября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

В рамках конкурса идей искали решение уличного пространства, которое было бы удобным для велосипедистов и пешеходов. Также от работ-победителей ожидали предложений по оформлению центральной площади Каламая и павильонов пригородных поездов на Балтийском вокзале.

К моменту окончания конкурса 21 сентября поступило восемь проектов, из которых жюри выбрало пять наиболее подходящих. В итоге победителем был объявлен проект "Теплица".