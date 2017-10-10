ФОТО: Таллинн выбирает лучший проект улицы Вана-Каламая ({{commentsTotal}})
Горуправа Таллинна назовет вечером во вторник победителя конкурса идей о благоустройстве улицы Вана-Каламая. Выбрать должны из пяти лучших работ.
В рамках конкурса идей искали решение уличного пространства, которое было бы удобным для велосипедистов и пешеходов. Также от работ-победителей ожидали предложений по оформлению центральной площади Каламая и павильонов пригородных поездов на Балтийском вокзале.
К моменту окончания конкурса 21 сентября поступило восемь проектов, из которых жюри выбрало пять наиболее подходящих. Победителя назовут во вторник в 17:00.
Редактор: Ирина Киреева