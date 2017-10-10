Предвыборные сувениры 2017 или что раздают кандидаты избирателям ({{commentsTotal}})
Наверняка многие жители Эстонии заметили, что количество агитационных предвыборных брошюр и листовок в почтовых ящиках в последнее время значительно увеличилось. А сами политики ходят по улицам и раздают конфеты, ручки и прочие сувениры. Редакция err.ee собрала образцы предвыборных безделушек от разных партий, чтобы собственноручно проверить их качество.
В видеоролике представлены самые яркие элементы партийных сувениров, а ниже можно ознакомиться со всеми вещами более детально.
SDE:
Центристская партия:
IRL:
Партия реформ:
EKRE:
Союза "Свободный гражданин Таллинна":
Редактор: Дина Малова