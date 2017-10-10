Новая котельная в Тапа получила разрешение на эксплуатацию

Волостная управа Тапа выдала разрешение на эксплуатацию новой работающей на древесной щепе котельной, которая будет обеспечивать теплом город Тапа и принимающий союзников по НАТО военный городок Сил обороны.

В середине сентября производитель тепловой энергии N.R. Energy завершил строительство на улице Юлевисте в Тапа котельной стоимостью 3,5 миллиона евро.

В ходе работ в Тапа был установлен работающий на древесной щепе новый основной котел мощностью 7 мегаватт, а также отремонтирована существующая котельная с двумя работающими на сланцевом масле котлами суммарной мощностью 9,2 мегаватта.

В конце прошлой недели волостная управа Тапа выдала разрешение на эксплуатацию новой котельной. "На прошлой неделе мы запустили новую котельную в тестовом режиме - уже на днях в батареи жителей Тапа поступит первая произведенная из древесной щепы тепловая энергия", - сказал член правления N.R. Energy Ахто Тислер.

Новая более экологичная котельная обещает понизить цену отопления в Тапа до 20%. Конечная цена тепловой энергии зависит от нагрузки котельной и от объемов потребления тепла Силами обороны. Цену тепловой энергии должен утвердить Департамент конкуренции.