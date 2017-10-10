Инфографика приграничной торговли: бюджет Эстонии недополучит 80 млн евро

Из-за быстрого повышения акцизов цены на алкоголь в Эстонии в разы превысили уровень цен в соседней Латвии, а вызванный этим рост приграничной торговли приведет к тому, что сумма поступающего в государственный бюджет акциза в следующем году окажется на 80 млн евро меньше, чем заложило в проект бюджета министерство финансов.

К таким выводам пришел Институт конъюнктуры в своем последнем исследовании, сообщил во вторник, 10 октября, новостной портал ERR.

По оценке института, поступления акциза на алкоголь окажутся в текущем году намного ниже запланированного, несмотря на то, что минфин уже скорректировал ожидаемую сумму акциза на 38 млн евро в сторону понижения.

По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, эстонское государство обложило высокими налогами вредные привычки в надежде, что в результате эти привычки сократятся. "А если потребители действительно начнут меньше потреблять, это окажет большое влияние на бюджет. Не следовало резко менять цены, которые влияют на поведение потребителей", - считает экономист.

По ее мнению, высокие цены ограничили бы потребление только в условиях закрытого рынка, т.е. отсутствия возможности купить алкоголь за границей.

Латвия впервые обогнала Эстонию

По данным института, в этом году поступление акциза на алкоголь в латвийский бюджет в абсолютных цифрах впервые превысит соответствующий показатель в Эстонии, и в дальнейшем такая ситуация будет сохраняться.

Несмотря на повышение акциза в Эстонии, его поступление в абсолютном выражении снизится на 16% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, по сравнению с запланированными в госбюджете доходами, недостача акцизных сборов в этом году составит от 38 до 56 млн евро, а по более общему прогнозу - почти 80 млн евро.

Число поездок в Латвию быстро растет

Из Эстонии все чаще ездят за покупками в Латвию. Так, с января по июнь текущего года число краткосрочных поездок в Латвию на автомобиле выросло на 25%, а в июле и августе - уже на 57% по сравнению с прошлым годом.

При этом такая статистика не учитывает покупки, совершаемые на границе во время регулярных поездок.

Рукотворный кризис

В исследовании Института конъюнктуры подчеркивается, что феномен приграничной торговли был создан акцизной политикой Эстонии, и теперь такую торговлю будет очень сложно обуздать и прекратить.

Помимо разницы в ценах на крепкий алкоголь, которая до последнего времени оставалась главным локомотивом приграничной торговли, в этом году набирают обороты и закупки пива из-за резкого подорожания легкого алкоголя в Эстонии.

В эстонцах пробудилось упрямство

По оценке института, разница в ценах перестала быть единственной причиной, по которой приграничная торговля с Латвией в ближайшие годы будет расти. К рациональному желанию купить дешевле добавилась и эмоциональная составляющая.

Во-первых, поездка за границу за покупками рассматривается как развлечение. Во-вторых, в людях пробудилось упрямство. На презентации исследования Йозинг отметила, что опрошенные ею жители Эстонии, которые ездят за покупками в Латвию, уже из принципа не хотят приносить Эстонии налоговые доходы. "Эмоциональная составляющая может превзойти (по значению) рациональную", - сказала экономист.

По ее словам, еще одним фактором, усиливающим приграничную торговлю, служит ее активное освещение в СМИ. Узнав из средств массовой информации о возможности дешевле совершать покупки в Латвии, многие решают лично убедиться, так ли это на самом деле.