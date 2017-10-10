Новым директором Таллиннского городского музея станет Трийн Сийнер ({{commentsTotal}})
Новым директором Таллиннского городского музея станет Трийн Сийнер, которая сейчас возглавляет Музей Банка Эстонии.
Назначить Трийн Сийнер на новый пост должны в среду, 11 октября, на очередном заседании Таллиннской мэрии.
В августе пост директора Таллиннского городского музея покинул Кальмар Ульм, занимавший эту должность с 2013 года.
Если Ульм состоял в Центристской партии, то Сийнер - беспартийная.
Сийнер была выбрана новым руководителем в ходе открытого конкурса, в котором участвовали семь кандидатов. На собеседование, которое прошло 18 сентября, попали пять кандидатов, после чего на второй тур конкурса позвали лишь Сийнер.
На заседании конкурсной комиссии 3 октября за Сийнер проголосовали шесть человек, еще двое воздержались. Голосов против не было.
Сийнер долгое время занимается музейной деятельностью. Она работала в Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре и Историческом музее. Сейчас возглавляет Музей Банка Эстонии.
К работе на посту директора Таллиннского городского музея Сийнер должна приступить 1 декабря.
Ульм продолжает работать в музее в качестве старшего научного сотрудника.
Подведомственный Таллинскому департаменту культуры городской музей - это конгломерат десятка расположенных в Старом городе, Кадриорге и Каламая музеев, хранящих историческое и культурное наследие Таллинна.
В состав городского музея в том числе входят Дом-музей Петра I и Таллиннский русский музей.
Редактор: Виктор Сольц