Новым директором Таллиннского городского музея станет Трийн Сийнер, которая сейчас возглавляет Музей Банка Эстонии.

Назначить Трийн Сийнер на новый пост должны в среду, 11 октября, на очередном заседании Таллиннской мэрии.

В августе пост директора Таллиннского городского музея покинул Кальмар Ульм, занимавший эту должность с 2013 года.

Если Ульм состоял в Центристской партии, то Сийнер - беспартийная.

Сийнер была выбрана новым руководителем в ходе открытого конкурса, в котором участвовали семь кандидатов. На собеседование, которое прошло 18 сентября, попали пять кандидатов, после чего на второй тур конкурса позвали лишь Сийнер.

На заседании конкурсной комиссии 3 октября за Сийнер проголосовали шесть человек, еще двое воздержались. Голосов против не было.

Сийнер долгое время занимается музейной деятельностью. Она работала в Музее под открытым небом в Рокка-аль-Маре и Историческом музее. Сейчас возглавляет Музей Банка Эстонии.

К работе на посту директора Таллиннского городского музея Сийнер должна приступить 1 декабря.

Ульм продолжает работать в музее в качестве старшего научного сотрудника.

Подведомственный Таллинскому департаменту культуры городской музей - это конгломерат десятка расположенных в Старом городе, Кадриорге и Каламая музеев, хранящих историческое и культурное наследие Таллинна.

В состав городского музея в том числе входят Дом-музей Петра I и Таллиннский русский музей.