В Нарве избиратели приходят на участок с записанным номером кандидата Елены Пахомовой

По информации с избирательного участка №6 в Нарве, на выборы приходят люди, у которых на руке или на бумажке уже записан номер кандидата, за которого они должны проголосовать. Это номер баллотирующейся по списку Центристской партии Елены Пахомовой. Избирательная комиссия Нарвы сочла это попыткой повлиять на голосующих.

Член избирательного участка №6, расположенного в помещениях Эстонской гимназии в Нарве, Дарья Скопич обратила внимание на то, что на участок приходят голосовать люди, у которых на руке или на бумажке записан номер одного из кандидатов в депутаты - №180. "Я за всеми не следила, но у четырех человек этот номер был записан", - сообщила она rus.err.ee.

Член избирательной комиссии Нарвы Юрий Тесленко сказал нашему порталу, что подобная подготовка избирателей - это явный признак того, что на них пытаются повлиять. "Это конечно некорректно, когда у избирателя заранее записан номер. В избирательную комиссию эта информация еще не поступала, мы проверим ее".

По соседству с избирательным участком №6 расположено общежитие, управляемое муниципальным учреждением Narva Linnaelamu SA. Это учреждение много лет возглавляет депутат городского собрания от Центристской партии Елена Пахомова, которая баллотируется под номером 180.