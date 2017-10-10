Nokia планирует сократить свыше 300 рабочих мест

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует вскоре сократить более 300 рабочих мест в Финляндии и в ряде других стран мира, сообщило во вторник Финское телеграфное бюро (STT).

Сокращения коснутся подразделения Nokia Technologies. Всего увольнения могут затронуть порядка 310 его сотрудников, главным образом в Финляндии, США и Великобритании. В финском офисе работы могут лишиться 190 человек, передает ТАСС.

Общая численность сотрудников Nokia Technologies по всему миру составляет около 1200 человек. Ранее в Nokia заявляли, что в том числе таким образом планируют экономить 1,2 млрд евро ежегодно.

В компании объяснили, что намерены сосредоточить деятельность Nokia Technologies на технологиях для здорового образа жизни и приостановить инвестиции в развитие технологий виртуальной реальности.

В данный момент в Финляндии размер штата Nokia составляет порядка 6000 сотрудников. В прошлом году компания тоже проводила сокращения, которые затронули 960 человек.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью- Йорка и Хельсинки.