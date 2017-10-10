Хейдо Витсур: экспорт растет во всех направлениях

В августе 2017 года экспорт товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, а импорт – на 12%. На рост товарооборота повлияли увеличение экспорта и импорта как минеральной продукции, так и механических машин, сообщили в Департаменте статистики. Основными целевыми государствами экспорта товаров в августе были Финляндия, Швеция и Латвия. В августе 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии, Германии, Швеции и Литвы. Комментирует экономический эксперт Хейдо Витсур: