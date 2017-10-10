rus.err.ee

Хейдо Витсур о росте экспорта и импорта ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

В августе 2017 года экспорт товаров вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8%, а импорт – на 12%. На рост товарооборота повлияли увеличение экспорта и импорта как минеральной продукции, так и механических машин, сообщили в Департаменте статистики. Основными целевыми государствами экспорта товаров в августе были Финляндия, Швеция и Латвия. В августе 2017 года более всего импортировалось товаров из Финляндии, Германии, Швеции и Литвы. Комментирует экономический эксперт Хейдо Витсур:



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Заплатят ли болельщики за проезд на электричке? Все зависит от игры сборной Эстонии.

В случае победы Эстонии над боснийцами проезд в ночной электричке до Кейла будет бесплатным

Железнодорожная компания Elron для удобства проживающих за пределами столицы футбольных болельщиков поздно вечером во вторник, 10 октября, выпустит дополнительную электричку по маршруту Таллинн-Кейла. В случае победы сборной Эстонии над боснийцами проезд в этой электричке будет бесплатным.

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог | Селфи-интервью с автором

Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Матильда.

Алексей Учитель: успех или неудача "Матильды" - тест свободы творчества в современной России

В конце октября на экраны кинотеатров выходит фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя - историческая мелодрама, в центре которой отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Киноленту еще до выхода на экраны сопровождают скандалы и акции протеста.

ЭКОНОМИКА
14:01

Новая котельная в Тапа получила разрешение на эксплуатацию

08:11

Оборот товаров в Эстонии в августе вырос

09.10

Производители продуктов опасаются налоговой политики и "ралли зарплат"Обновлено

09.10

Магазины Alko1000 были прибыльными с самого начала

09.10

Нобелевскую премию присудили Ричарду Талеру за исследование экономического поведения

СПОРТ
КУЛЬТУРА
День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
LIVE во вторник в 21:45
ВЫБОРЫ
Радио 4

Предвыборная студия

Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
15:52

Инфографика приграничной торговли: бюджет Эстонии недополучит 80 млн евро

15:38

Сборная Сирии не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу в России

15:35

Яак Ааб: численность работающих в секторе госуправления неуклонно сокращается

15:31

Марью Лауристин о дискуссии "Сможет ли ЕС пережить популизм"

15:31

Хейдо Витсур о росте экспорта и импорта

15:05

Nokia планирует сократить свыше 300 рабочих мест

14:58

В Нарве избиратели приходят на участок с записанным номером кандидата Елены Пахомовой

14:54

Новым директором Таллиннского городского музея станет Трийн Сийнер

14:40

Стражи выборов: глава Нарвской больницы собирает у подчиненных подписи в свою поддержкуОбновлено

14:07

ЕС ужесточил санкции против КНДР

14:01

Новая котельная в Тапа получила разрешение на эксплуатацию

13:54

Предвыборные сувениры 2017 или что раздают кандидаты избирателям

13:39

В случае победы Эстонии над боснийцами проезд в ночной электричке до Кейла будет бесплатным

12:55

ФОТО: Таллинн выбирает лучший проект улицы Вана-Каламая

тест: а вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

Полезно знать

Топ читаемости
09.10

Керсти Кальюлайд: ни разу не пожалела, что стала президентом

14:40

Стражи выборов: глава Нарвской больницы собирает у подчиненных подписи в свою поддержкуОбновлено

09.10

Во вторник из Кадриорга в свой первый рейс отправится ретротрамвай "Константин"

09:46

Экскурсии для гимназистов на Narva Vesi проводил баллотирующийся депутат Алексей Воронов

09.10

Политическая турбулентность тормозит развитие Нарва-ЙыэсууОбновлено

09.10

В результате админреформы в Эстонии сменятся 400 000 адресов

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

09.10

На туроператоров Эстонии возложат новые обязанности перед путешественниками

09.10

Русский театр обновит репертуар в сотрудничестве с режиссером Виктором Рыжаковым

09.10

Магазинного вора из Нарвы отправили на принудительное лечение

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
15:35

Яак Ааб: численность работающих в секторе госуправления неуклонно сокращается

15:31

Марью Лауристин о дискуссии "Сможет ли ЕС пережить популизм"

15:31

Хейдо Витсур о росте экспорта и импорта

10:21

В спасательных командах Ляэне- и Ида-Вирумаа пройдет День открытых дверей для мам

09:20

Во вторник днем - дождь, +7..+10

09:19

Работников сферы внутренней безопасности ожидает повышение зарплат

09.10

В Кунда сегодня начал работу Клуб юных друзей моря

09.10

В Тапа начался фестиваль анимационных фильмов

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: