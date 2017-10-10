Яак Ааб: численность работающих в секторе госуправления неуклонно сокращается

Министр госуправления Яак Ааб выступил сегодня в Рийгикогу с докладом, посвященным организации государственной и публичной службы в 2016 году. В государственных и муниципальных учреждениях и публичном секторе, по словам министра, работали свыше 130 тысяч человек. Однако число занятых в публичном секторе неуклонно сокращается, да и зарплаты растут медленнее, чем в частном секторе. Министр госуправления Яак Ааб: