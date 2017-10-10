Сборная Сирии не смогла пробиться на чемпионат мира по футболу в России

Сборная Сирии по футболу уступила в дополнительное время футболистам из Австралии в ответном матче четвертого раунда отборочного турнира чемпионата мира со счетом 1:2 и не смогла пробиться на ЧМ-2018 в России.

Австралийцы вышли в следующий раунд отбора благодаря дублю Тима Кэхилла, для которого эти мячи стали 49-м и 50-м за сборную соответственно, передает "Спорт-Экспресс".

????????Австралия 2:1 Сирия????????(Первый матч - 1:1)

Дубль нестареющего Тима Кэхилла выводит Австралию в межконтинентальные стыковые матчи! ???? pic.twitter.com/mxLsXjTpBU — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) October 10, 2017

Нападающий сборной Сирии Омар Аль-Сома на 121-й минуте матча упустил шанс сравнять счет - мяч после его удара со штрафного попал в штангу.

Первая встреча между этими командами, состоявшаяся 5 октября, завершилась вничью - 1:1 .

Теперь австралийцы сыграют в межконтинентальных стыковых матчах с четвертой командой североамериканского отбора. Соперником команды Анге Постекоглу станет одна из этих трех команд - США, Панама или Гондурас. Игры пройдут в промежуток с 6 по 14 ноября.

Выступление сборной Сирии в отборе к чемпионату мира уже стало сенсацией - команда, которая не может играть на территории своей страны, тем не менее оказалась в шаге от первого выхода на чемпионат мира в своей истории.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Игры мирового первенства состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Сочи, Саранске и Ростове-на-Дону.