МИД Эстонии вызвал индийского посла из-за затягивания дела судовых охранников

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер вызвал посла Индии в Хельсинки в связи с самоотводом судьи, рассматривавшего апелляцию по приговору эстонским судовым охранникам, арестованным в Индии в 2013 году и приговоренным в 2016 году к пяти годам лишения свободы.

Об этом во вторник, 10 октября, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

Информация о самоотводе судьи была получена в прошлую пятницу от адвокатов судовых охранников, отбывающих заключение в Индии.

Миксер выразил негодование в связи с этим сообщением. "Последнее заседание апелляционного суда состоялось почти год назад. Информация о самоотводе судьи, особенно после такого долгого ожидания решения, шокирует. Такое судопроизводство, в котором утрачена всякая разумность, не приличествует правовому государству", - сказал министр.

"Продолжающаяся четыре года ситуация была исключительно сложной для судовых охранников и их близких, причиняет им страдания. Это также омрачает индийско-эстонские отношения, которые раньше были хорошими", - добавил он.

В понедельник посол Эстонии в Индии Рихо Круув встретился в Нью-Дели с государственным министром по иностранным делам Индии Мобашаром Джаведом Акбаром, выразив ему глубокое недовольство очередной задержкой и запросив пояснений по поводу дальнейшего судопроизводства.

В прошлую пятницу МИД Эстонии также сообщил в МИД Индии о желании провести телефонный разговор глав внешнеполитических ведомств двух стран. Кроме того, Свен Миксер в ближайшее время обсудит вопрос судовых охранников с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Дело судовых охранников

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии. В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января 2016 года судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по рассмотрению кассационных жалоб начались в октябре и завершились 30 ноября прошлого года, после чего ожидалось решение суда.