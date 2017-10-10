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Анетт Контавейт уступила в первом круге теннисного турнира в Австрии ({{commentsTotal}})

Спорт
Анетт Контавейт зачехлила ракетку.
Анетт Контавейт зачехлила ракетку. Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA, 35) в стартовом поединке проходящего в австрийском Линце теннисного турнира проиграла румынке Михаэле Бузарнеску (WTA, 105) в двух сетах - 6:7 (8:10), 3:6. 

Матч длился 1 час и 42 минуты.

Бузарнеску пробилась в основную сетку через сито квалификации, а Контавейт проигрывает в первом раунде уже на третьем турнире кряду. До этого неудачно 21-летняя уроженка Таллинна выступала в китайских Ухане и Пекине.

Редактор: Виктор Сольц

анетт контавейт


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