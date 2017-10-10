Эстония может принять закон о высылке беженцев даже за вымогательство

Женевская конвенция запрещает высылать беженцев на родину, если есть угроза их жизни. Однако конституционная комиссия Рийгикогу одобрила поправки к закону о предоставлении защиты иностранцам, согласно которым беженцев можно будет высылать из страны не только за угрозу безопасности государству, но и, например, за вымогательство и другие легкие преступления. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Рийгикогу 19 октября.

По словам председателя конституционной комиссии Марко Померантса, данный вопрос был поднят в связи с правонарушениями, которые совершили проживающие в Эстонии беженцы.

"Проблемы серьезные. Чтобы их преодолеть, надо действовать решительно. В то же время мы должны учитывать, что поправки к закону не могут противоречить Женевской конвенции, согласно которой беженцев нельзя депортировать или высылать в государство, где их жизнь или здоровье подвергаются опасности. Это допустимо лишь в исключительных случаях", – сказал Померантс.

Согласно действующему в Эстонии законодательству, статус беженца можно объявить недействительным, если есть достаточные основания полагать, что иностранец представляет угрозу для безопасности государства или если в отношении иностранца вступил в силу обвинительный приговор за совершение преступления первой степени. Таким образом, действующее законодательство не позволяет реагировать на ситуации, когда совершенное иностранцем преступление не квалифицируется как преступление первой степени, но по своей сущности является особо тяжким.

Инициированный правовой комиссией проект закона о внесении изменений в Закон о предоставлении международной защиты иностранным гражданам предусматривает возможность лишить опасного для эстонского общества иностранца статуса беженца, а также его депортировать, если иностранец, получивший статус беженца, получил наказание в виде лишения свободы за совершение умышленного преступления против личности; преступления против несовершеннолетних; преступления, связанного с наркотиками, а также за вымогательство.

Конституционная комиссия приняла решение направить проект закона на первое чтение на пленарном заседании Рийгикогу, которое состоится 19 октября.