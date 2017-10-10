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Конституционная комиссия Рийгикогу одобрила высылку беженцев из страны и за легкие преступления ({{commentsTotal}})

Эстония
Семья беженцев. Иллюстративное фото.
Семья беженцев. Иллюстративное фото. Автор: Reuters/Scanpix
Эстония

Женевская конвенция запрещает высылать беженцев на родину, если есть угроза их жизни. Однако конституционная комиссия Рийгикогу одобрила поправки к закону о предоставлении защиты иностранцам, согласно которым беженцев можно будет высылать из страны не только за угрозу безопасности государству, но и, например, за вымогательство.

По словам председателя конституционной комиссии Марко Померантса, данный вопрос был поднят в связи с правонарушениями, которые совершили проживающие в Эстонии беженцы.

"Проблемы серьезные. Чтобы их преодолеть, надо действовать решительно. В то же время мы должны учитывать, чтобы поправки к закону не противоречили Женевской конвенции, согласно которой беженцев нельзя депортировать или высылать в государство, где их жизнь или здоровье подвергаются опасности. Это допустимо лишь в исключительных случаях", – сказал Померантс.

Согласно действующему законодательству, статус беженца можно объявить недействительным, если есть достаточные основания полагать, что иностранец представляет угрозу для безопасности государства или если в отношении иностранца вступил в силу обвинительный приговор за совершение преступления первой степени. Таким образом, действующее законодательство не позволяет реагировать на ситуации, когда совершенное иностранцем преступление не квалифицируется как преступление первой степени, но по своей сущности является особо тяжким. 

Инициированный правовой комиссией проект закона о внесении изменений в Закон о предоставлении международной защиты иностранным гражданам предусматривает создать возможность для лишения опасного для эстонского общества иностранца статуса беженца, а также возможность для депортации и высылки, если иностранец, получивший статус беженца, получил наказание в виде лишения свободы за совершение умышленного преступления против личности; преступления против несовершеннолетних; преступления, связанные с наркотиками, а также за вымогательство.

Конституционная комиссия приняла решение направить проект закона пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 19 октября.

Редактор: Артур Тооман



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